В масштабном ДТП под Львовом погибла дочь украинской певицы

Девушка спешила из-за границы, чтобы провести рождественские праздники в кругу семьи.

В результате масштабного ДТП, которое произошло утром воскресенья, 15 декабря, вблизи Львова погибла 24-летняя Рената Дзигасова - дочь известной украинской певицы и телеведущей Ирины Борисюк и украинского борца, тренера сборной Украины Артура Дзигасова.

"Непоправимое горе ворвалось в жизнь нашей коллеги Ирины Борисюк. Сегодня трагически погибла в автокатастрофе ее дочь, выпускница нашей школы - Дзигасова Рената (10.04.2000 г. р.)", - сообщили в Тернопольской музыкальной школе №2 имени Михаила Вербицкого.

Тернопольское издание "20 минут" пишет, что в тот день Рената возвращалась из-за границы домой. Она была одной из семи погибших пассажиров микроавтобуса, который попал в ДТП вблизи Львова.

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Подруга девушки рассказала, что последние несколько лет Рената жила и работала за границей. Скрипачка гастролировала с оркестром, а по окончании выступлений поехала в Украину, чтобы провести рождественские праздники с семьей.

Масштабное ДТП под Львовом

Рано утром 15 декабря вблизи Львова на трассе Львов-Тернополь произошло смертельное ДТП с участием грузовика DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter и легковушки BMW.

В результате аварии погибли семь пассажиров микроавтобуса, еще трое травмированных участников ДТП госпитализированы.

По данным Нацполиции, водитель BMW, 23-летний житель Львовского района, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом DAF, после чего тягач в неуправляемом состоянии столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Водитель легковушки оставил транспортное средство и скрылся с места происшествия. Предварительно установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, назначена экспертиза.

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