Был пьян: полиция задержала виновника смертельного ДТП возле Львова (фото)

Полицейские отметили, что после совершения масштабного ДТП виновник скрылся.

Полиция задержала водителя автомобиляBMW, который устроил масштабную аварию, в результате которой погибли люди.

По данным Нацполиции, водитель BMW, 23-летний житель Львовского района, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом DAF, после чего тягач в неуправляемом состоянии столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Водитель легковушки оставил транспортное средство и скрылся с места происшествия.

"От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь пассажиров микроавтобуса, три человека были травмированы - 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель Mercedes Sprinter и его 23-летняя пассажирка", - детализировали в Нацполиции.

Видео дня

Водителя BMW полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Предварительно установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, назначена экспертиза. Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. Решается вопрос о переквалификации преступления.

Масштабное ДТП под Львовом

Сегодня рано утром вблизи Львова на трассе Львов-Тернополь произошло смертельное ДТП с участием грузовика DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter и легковушки BMW.

В результате аварии погибли семь пассажиров микроавтобуса, еще трое травмированных участников ДТП госпитализированы.

Вас также могут заинтересовать новости:

На Черниговщине произошло смертельное ДТП, среди погибших дети

Водитель просто поехал дальше: в Германии насмерть сбили украинца

В Киеве произошло масштабное смертельное ДТП с участием автобуса (фото, видео)