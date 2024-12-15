Был пьян: полиция задержала виновника смертельного ДТП возле Львова (фото)

Полиция задержала водителя автомобиляBMW, который устроил масштабную аварию, в результате которой погибли люди.
По данным Нацполиции, водитель BMW, 23-летний житель Львовского района, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом DAF, после чего тягач в неуправляемом состоянии столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Водитель легковушки оставил транспортное средство и скрылся с места происшествия.
"От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь пассажиров микроавтобуса, три человека были травмированы - 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель Mercedes Sprinter и его 23-летняя пассажирка", - детализировали в Нацполиции.
Водителя BMW полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Предварительно установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, назначена экспертиза. Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. Решается вопрос о переквалификации преступления.
Масштабное ДТП под Львовом
Сегодня рано утром вблизи Львова на трассе Львов-Тернополь произошло смертельное ДТП с участием грузовика DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter и легковушки BMW.
В результате аварии погибли семь пассажиров микроавтобуса, еще трое травмированных участников ДТП госпитализированы.
Вас также могут заинтересовать новости:
На Черниговщине произошло смертельное ДТП, среди погибших дети
Водитель просто поехал дальше: в Германии насмерть сбили украинца
В Киеве произошло масштабное смертельное ДТП с участием автобуса (фото, видео)