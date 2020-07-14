Выпил 200 граммов водки: виновник смертельного ДТП под Киевом рассказал, что употреблял перед поездкой

12 июля на Столичном шоссе водитель автомобиля Mercedes на встречной полосе врезался в Hyundai. В результате столкновения погибли водитель Hyundai, его жена и двое детей. Еще один ребенок находится в реанимации.

Виновник дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 12 июля под Киевом погибли четыре человека, заявил, что перед аварией выпил 200 граммов водки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом подозреваемый сказал журналистам перед заседанием Шевченковского райсуда Киева, который будет рассматривать ходатайство прокуратуры о содержании его под стражей.

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Так, отвечая на вопрос, употреблял ли он наркотики, мужчина ответил отрицательно, но добавил: "Я ехал из Харькова, был уставший. Я выпил грамм 200 водки".

Вместе с тем он отметил, что не помнит, при каких обстоятельствах сел за руль чужого автомобиля, на котором совершил ДТП.

Как сообщал УНИАН, 12 июля на Столичном шоссе под Киевом водитель автомобиля Mercedes на встречной полосе врезался в Hyundai. В результате столкновения погибли водитель Hyundai, его жена и двое детей. Мальчика 2006 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас мальчик находится в критическом состоянии в реанимации.

По результатам тестирования прибором Drager у водителя Mercedes определено содержание алкоголя в крови 1,32 промилле.

Ему инкриминируется ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура будет просить суд назначить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

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