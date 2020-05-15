"Укравтодор" назвал причину серии утренних ДТП под Киевом

Всего на одной дороге произошло пять аварий с участием более десятка автомобилей.

Ряд утренних ДТП на Житомирской трассе произошли из-за задымления на дороге, вызванного нелегальным сжиганием травы.

Об этом заявили в "Укравтодоре".

"Украинские поджигатели, несмотря на увеличение штрафов и громкую информационную кампанию, продолжают нести угрозу для здоровья и жизни граждан. Что случилось? Сегодня утром, 15 мая, в селе Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации - задымление", - говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что из пяти аварий в двух были пострадавшие. Движение в направлении столицы до сих пор затруднено, добавляют в "Укравтодоре".

"Обращаем внимание общественности к подобным случаям и их последствий. Просим всегда обращаться в правоохранительные органы, если вы наблюдаете неконтролируемое сжигание сухой растительности", - заявила пресс-служба дорожного ведомства.

Как сообщал УНИАН, сегодня под Киевом произошло несколько ДТП с участием большого количества автомобилей.