10 грузовиков и 5 легковушек: в соцсетях сообщили о нескольких масштабных ДТП под Киевом (видео)
12:13, 15 мая 2020Происшествия
145 0
Аварии зафиксировали на Житомирской трассе.
Под Киевом сегодня произошло несколько дорожных аварий, в которые попали порядка 15 автомобилей.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Сразу несколько разных масштабных аварий произошли сегодня утром на Житомирской трассе (где-то 40 километр). Мы насчитали 10 грузовиков и 5 легковушек. Пробка просто нереальная, километров на 5",- сказано в сообщении.
Подробности аварий устанавливаются.
Видео с места одной из них опубликовал также dtp.kiev.ua.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве в результате ДТП пострадал пешеход - на него наехали сразу два автомобиля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter