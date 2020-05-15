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10 грузовиков и 5 легковушек: в соцсетях сообщили о нескольких масштабных ДТП под Киевом (видео)

12:13, 15 мая 2020
Происшествия
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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Сразу несколько разных масштабных аварий произошли сегодня утром на Житомирской трассе (где-то 40 километр). Мы насчитали 10 грузовиков и 5 легковушек. Пробка просто нереальная, километров на 5",-  сказано в сообщении.

Подробности аварий устанавливаются.

Видео с места одной из них опубликовал также dtp.kiev.ua.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве в результате ДТП пострадал пешеход - на него наехали сразу два автомобиля.

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