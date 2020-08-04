Под Киевом произошло смертельное ДТП (видео)
00:57, 04 августа 2020Происшествия
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Вследствие ДТП четыре человека пострадали и один погиб.
Водитель BMW вылетел на встречную полосу на большой скорости / фото: dtp.kiev.ua
Вечером в понедельник, 3 августа, на трассе Крюковщина-Тарасовка Киевской области произошло ДТП в результате которого погиб один человек, четверо получили ранения.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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Сообщается, что автомобиль BMW, водитель которого предварительно находился под воздействием наркотиков, на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Skoda.
После столкновения пассажир BMW погиб на месте. Также пострадали пассажиры автомобиля Skoda — все они были госпитализированы.
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