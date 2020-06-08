На Ривненщине произошло масштабное ДТП: четверо погибших (фото)

По предварительной информации, погибли четыре человека.

В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" в Ровенском районе Ровенской области погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"Автопроисшествие с участием грузовика и трех легковушек произошло сегодня, седьмого июня, в 18:25 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Вересневе. По предварительной информации, погибли четыре человека – водитель и пассажиры легковушки "Chevrolet Aveo", водитель "Audi" - травмирован", - говорится в сообщении..

На месте происшествия работают следователи, патрульные полицейские. Движение на автодороге затруднено.

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