На Ривненщине произошло масштабное ДТП: четверо погибших (фото)
01:41, 08 июня 2020Происшествия
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По предварительной информации, погибли четыре человека.
На трассе "Киев-Чоп" произошло масштабное ДТП / фото Нацполиция
В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" в Ровенском районе Ровенской области погибли четыре человека.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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"Автопроисшествие с участием грузовика и трех легковушек произошло сегодня, седьмого июня, в 18:25 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Вересневе. По предварительной информации, погибли четыре человека – водитель и пассажиры легковушки "Chevrolet Aveo", водитель "Audi" - травмирован", - говорится в сообщении..
На месте происшествия работают следователи, патрульные полицейские. Движение на автодороге затруднено.
Фото Нацполиция
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