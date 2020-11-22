Четверо детей травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия на Львовщине.
Как сообщается на странице полиции Львовской области в Facebook, ДТП произошло в субботу, 21 ноября, на автодороге Николаев - Жидачев - Калуш в одном из сел Николаевского района.
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Предварительно установлено, что столкнулись ВАЗ-2107 и Daewoo Lanos. В результате телесные повреждения получили пассажиры последней машины – дети 2, 10, 11 и 14 лет.
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
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