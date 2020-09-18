Белоцерковские патрульные регулируют движение и охраняют место происшествия.

На автодороге Киев-Одесса, на повороте к селу Хлепча, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием двух фур и микроавтобуса.

Об этом сообщает патрульная полиция Белой Церкви.

На место происшествия вызвали спасателей и медиков. Белоцерковские патрульные регулируют движение и охраняют место происшествия.

Две полосы движения в направлении столицы перекрыты.

По неподтвержденной информации, погиб водитель одного из грузовиков.

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Автор: Денис Прядко