На место происшествия вызвали спасателей и медиков / фото патрульная полиция/Facebook
На автодороге Киев-Одесса, на повороте к селу Хлепча, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием двух фур и микроавтобуса.
Об этом сообщает патрульная полиция Белой Церкви.
На место происшествия вызвали спасателей и медиков. Белоцерковские патрульные регулируют движение и охраняют место происшествия.
фото патрульная полиция / Facebook
Две полосы движения в направлении столицы перекрыты.
По неподтвержденной информации, погиб водитель одного из грузовиков.
фото патрульная полиция / Facebook
фото патрульная полиция / Facebook
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