В аварию попала маршрутка Киев - Кривой Рог, отметили в ГСЧС.

В Кировоградской области в воскресенье днем, 16 июля, столкнулись пассажирский микроавтобус, выполнявший рейс по маршруту Киев - Кривой Рог, и гражданский грузовой бус.

В результате аварии погиб один человек, а еще один - умер по дороге в медучреждение, говорится на странице ГСЧС Украины в Telegram. По данным спасателей, смертельное ДТП сегодня произошло возле села Братолюбовка на трассе Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог. Спасатели узнали об аварии в 13:50.

"...17 человек осматривают врачи, чтобы установить степень телесных повреждений... спасатели деблокировали трех человек. Спасенных передали медикам скорой помощи", - отметили в ГСЧС.

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15 июля сообщалось, что утром на трассе Одесса - Рени, между селами Подгорное и Карналиевка Одесской области, столкнулись грузовой автомобиль и внедорожник. В результате аварии погибли четыре человека.

Внедорожник напоминал сплющенную консервную банку, а грузовик перевернулся. Погибла семья из Измаильского района: женщина, 1983 года рождения, ее муж, 1985 г.р., их дочь, 2016 г.р., а также бабушка, 1965 г.р. Водитель грузовика был трезв. В результате ДТП он получил телесные повреждения различной степени тяжести.

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