Юрий Вилкул назвал Константина Павлова своим близким другом.

Экс-мэр Кривого Рога Юрий Вилкул не верит в версию самоубийства своего преемника Константина Павлова, которого нашли застреленным 15 августа.

Об этом пишет "Страна".

"Он был моим близким другом. Зная, какие у него были отношения с женой, с сыном – он не мог этого сделать. Я в это не верю, – заявил Вилкул. – Он не мог бы решиться на то, чтобы бросить их. Я не знаю, что могло случиться, чтобы такое произошло. Никаких конфликтов у него накануне ни с кем не было. По крайней мере, я об этом не знаю. В самоубийство я не верил, не верю и не хочу верить".

Отвечая на вопрос, кому могла быть выгодна смерть Павлова, Вилкул сказал: "Я не могу комментировать такие вещи. У вас миллион версий, а у меня два миллиона".

Читайте такжеВ МВД назвали три версии гибели мэра Кривого Рога ПавловаПо его словам, накануне трагедии Павлов был на отдыхе с женой, приехал в Кривой Рог 14 августа на установление флагштока ко Дню Независимости.

Смерть мэра Кривого Рога: что известно

15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины в крови нашел его знакомый. Рядом с ним лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова.

Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Автор: Катерина Шварц