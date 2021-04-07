Патрульные военного городка Одесского отряда Морской охраны заметили над расположением воинской части дрон.
Читайте такжеВ Одессе два срочника сбежали из госпиталя и украли 12 тысяч гривенОб этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.
Специальная группа реагирования обнаружила мужчину и женщину, которые имели при себе пульт управления БПЛА. Документов у них не было.
Они рассказали, что являются гражданами Индии и учатся в медицинском вузе. Иностранцы объяснили, что увлекаются фото- и видеосъемкой, а о режимных ограничениях в контролируемом пограничном районе якобы ничего не знали.
Сотрудники Госпогранслужбы и СБУ объяснили им необходимость соблюдения пограничного режима.
Студентов передали представителям Нацполиции. О совершенном правонарушении сообщили и в Госавиаслужбу. В действиях иностранцев усматриваются признаки правонарушения по ст. 111 КУоАП (Нарушение правил безопасности полетов).
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