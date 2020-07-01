Головой об асфальт: во Львове подростки жестоко избили своего сверстника (видео)
10:40, 01 июля 2020Происшествия
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Один из подростков возмутился тем, что его действия снимают на видео.
Львовские подростки жестоко избили мальчика / скриншот видео
Во Львове группа подростков напала на своего сверстника, жестоко его избив.
Соответствующее видео опубликовано в львовской группе Varta1 в Facebook.
Как сообщила автор публикации, инцидент произошел на проспекте Красной Калины. Она уточнила, что среди тех, кто принимал участие в драке, были и девочки.
На видео видно, как мальчику, который лежит на земле, его сверстники наносят удары, в том числе в голову. На призывы женщины, которая снимала запись на телефон, прекратить избиение, дети не реагировали. "А может мы в шутку?", - заявил один из юных хулиганов, возмутившись, что его действия снимают на видео.
Как сообщал УНИАН, на днях в Запорожье школьницы жестоко избили свою подругу.
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