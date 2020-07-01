Головой об асфальт: во Львове подростки жестоко избили своего сверстника (видео)

Один из подростков возмутился тем, что его действия снимают на видео.

Во Львове группа подростков напала на своего сверстника, жестоко его избив.

Соответствующее видео опубликовано в львовской группе Varta1 в Facebook.

Как сообщила автор публикации, инцидент произошел на проспекте Красной Калины. Она уточнила, что среди тех, кто принимал участие в драке, были и девочки.

На видео видно, как мальчику, который лежит на земле, его сверстники наносят удары, в том числе в голову. На призывы женщины, которая снимала запись на телефон, прекратить избиение, дети не реагировали. "А может мы в шутку?", - заявил один из юных хулиганов, возмутившись, что его действия снимают на видео.

Как сообщал УНИАН, на днях в Запорожье школьницы жестоко избили свою подругу.

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