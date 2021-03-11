Что стало причиной конфликта, на данный момент неизвестно.

Под стенами школы в Ривне подростки устроили жесткую драку.

Видео инцидента появилось на Facebook-странице сообщества "Типичное Ривне".

Драка произошла около школы №12 на улице Киевской. На записи видно, как к двум дерущимся парням подходит третий, подпрыгивает и со всей силы наносит удар ногой по одному из них. После этого к драке присоединяется и четвертый участник, начиная пинать ногой школьника. В результате в конфликт вмешался случайный прохожий, который и разнял школьников.

"Откуда столько ненависти у детей?" - подписаны кадры в сети.

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Что стало причиной конфликта, на данный момент неизвестно. На запись уже обратила внимание полиция, передает "Радио Трек".

"По результатам мониторинга сети интернет было обнаружено видео драки, и по данному факту сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях", - заявила начальник отдела коммуникации областного управления Нацполиции Мария Юстицкая.

Она добавила, что правоохранители устанавливают всех участников драки.

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Автор: Денис Прядко