В столице полицейскому пришлось успокаивать наполовину обнаженного мужчину.

В Киеве в среду, 19 января (отмечается Крещение 2022), на Оболонской набережной во время молитвы была драка.

Драка произошла между мужчинами, пока неизвестно, что они не поделили, сообщил Telegram-канал "Великий Київ" и опубликовал видео с места инцидента.

На ролике видно, что сотрудник полиции сдерживал наполовину голого агрессивного мужчину. Злоумышленник рвался в сторону другого мужчины, пытался его ударить. Оппонент брызнул в его сторону баллончиком.

Затем правоохранитель взял злоумышленника за шею и повел за собой.Читайте такжеПолиция взялась за расстрел редакции издания "Гордон" в Киеве

Напомним, на Крещение в Украине традиционно святят воду, а также купаются в прорубях.

Ранее стало известно, что в Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января на Софийской площади группа мужчин устроила драку. Драка в Киеве в новогоднюю ночь была под главной елкой Украины.

Во время драки злоумышленники били друг друга кулаками, толкались и использовали нецензурную лексику.

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