Массовая драка в Киеве произошла в новогоднюю ночь, узнали журналисты.

В ночь с 31 декабря на 1 января в центре Киева – на Софийской площади – группа мужчин устроила массовую драку.

Драка произошла под главной елкой Украины, сообщил Telegram-канал "Киевский Трэш" и опубликовал видео с места происшествия.

На видео видно, что в драке участвовали мужчины, похожие на иностранцев. Во время драки были слышны маты.

На ролике запечатлено, как мужчины били друг друга кулаками и толкались.

Читайте такжеЖестокое убийство 18-летней девушки в Киеве: юноша получил 13 лет тюрьмыНапомним, в начале сентября стало известно, что в Киеве на проспекте Победы иностранцы устроили езду по тротуарам, им решили помешать неравнодушные граждане и перекрыли дорогу.

Позже между нарушителями и пешеходами разгорелся конфликт, и произошла драка. По неподтвержденным данным, были задержанные и пострадавшие.

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