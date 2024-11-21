ВАКС проигнорировал обращение прокуроров по делу экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева (по обвинению в выплате незаконных многомиллионных премий), что и позволило подозреваемому избежать сейчас выполнения возложенных ранее процессуальных обязанностей. САП решает вопрос о повторном наложении на Коболева процессуальных обязанностей. Об этом на запрос издания Коммерсантъ Украинский сообщили в САП.

В связи с тем, что срок действия обязанностей, возложенных на бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", истекал 12.11.2024, прокурор САП 01.11.2024 обратился в суд с ходатайством об их продлении. Однако следующие судебные заседания, на которых суд должен был рассмотреть указанное ходатайство, а именно 05.11.2024 и 08.11.2024, не состоялись по инициативе суда.

Зато 01.11.2024 председательствующий коллегии судей предоставил разрешение указанному обвиняемому на выезд за границу с 04.11.2024 по 25.11.2024.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура 08.11.2024 и 11.11.2024 направила в адрес ВАКС письма с требованием рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения до окончания его срока. Однако дополнительное заседание так и не было назначено.

"Как следствие, срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого, истек", - отметили в САП.

Там напомнили, что на обвиняемого до 12.11.2024 были возложены следующие обязанности:

сообщать суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу.

"На сегодня у обвиняемого имеется мера пресечения только в виде залога в размере 107 млн грн. Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о повторном наложении процессуальных обязанностей на обвиняемого", - добавили в САП.

Дело Коболева

По версии НАБУ, Коболев завладел в 2018 году более 229 млн грн - его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Детективы НАБУ считают, что Коболев, занимая должность руководителя "Нафтогаз" "сам инициировал рассмотрение Наблюдательным советом компании вопрос о согласовании выплаты ему премии "за достижение весомых целей", а впоследствии подготовил изменения и дополнения к представлению о премии за экстраординарные достижения, определив себе ее размер в 10 млн долларов США".

НАБУ расследует еще одно уголовное дело против экс-главы "Нафтогаза" Коболева

Дело НАБУ по обвинению экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в незаконной выплате себе 229 млн грн премий сейчас передано в суд и слушается в ВАКС (производство № 42018000000001782). В то же время выяснилось, что в НАБУ сейчас имеется еще одно уголовное производство против Коболева - № 52023000000000177. И факты, которые расследуют детективы в его рамках, тоже связаны с начислением и выплатой Коболеву многомиллионных премий.

В тексте соответствующего Постановления ВАКС, в частности, отмечается, что производство № 52023000000000177 было выделено в отдельное из дела № 42018000000001782. И касается это новое производство "обстоятельств выплаты Коболеву второй части премии и согласования продления действия трудового контракта".

Коболеву разрешили выехать из Украины

Высший антикоррупционный суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на экс-главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и предоставил ему разрешение на выезд за границу с 4 по 25 ноября.

В то же время ранее защита Коболева неоднократно просила ВАКС предоставить подозреваемому право выезда за границу.

Прокуроры САП возражали и ВАКС в удовлетворении таких ходатайств адвокатов отказывал.

В частности, из предыдущих постановлений ВАКСа следует, что судьи указывали на наличие у Коболева значительных денежных средств и, соответственно, рисков сокрытия его за пределами Украины.

Кроме того, Коболев также просил ВАКС вернуть ему паспорта, чтобы "разрабатывать санкции против России на мировом уровне". Но судьи в этом ему тоже отказали.

Сейчас продолжается судебное рассмотрение производства против Коболева в ВАКС. К нему применены ограничительные меры и залог в сумме 107 млн грн, который был внесен.