О причинах отмененного выезда туристка не рассказала.

Рассерженная из-за невыезда украинская туристка выбросила в гневе загранпаспорт. Дети повторили за взрослой.

Видео женщина разместила в Instagram. Сейчас ее страница закрыта.

Читайте также"О карантине все забыли": СМИ показали, как выглядит вход в метро Киева во время пик (фото)По ее словам, вылет планировали в турецкий Стамбул. В то же время о причинах отмененного выезда туристка не рассказала.

"Мы сегодня не полетели в Стамбул по определенным причинам украинского законодательства, гребаного, бл*ть. В Украине – офигенные законы, спасибо, что мы сегодня дважды покупали новые билеты. Полетели", – ответила женщина.

После чего она выбросила свой паспорт в траву. Дети рядом повторили действия за взрослой.

"Украина, иди-ка ты в ж*пу", – сказала девочка, и тоже выбросила документ.

Женщина проживает в Дружковке Донецкой области.

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Автор: Яна Ставская