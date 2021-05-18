Рассерженная из-за невыезда украинская туристка выбросила в гневе загранпаспорт. Дети повторили за взрослой.
Видео женщина разместила в Instagram. Сейчас ее страница закрыта.
Читайте также"О карантине все забыли": СМИ показали, как выглядит вход в метро Киева во время пик (фото)По ее словам, вылет планировали в турецкий Стамбул. В то же время о причинах отмененного выезда туристка не рассказала.
"Мы сегодня не полетели в Стамбул по определенным причинам украинского законодательства, гребаного, бл*ть. В Украине – офигенные законы, спасибо, что мы сегодня дважды покупали новые билеты. Полетели", – ответила женщина.
После чего она выбросила свой паспорт в траву. Дети рядом повторили действия за взрослой.
"Украина, иди-ка ты в ж*пу", – сказала девочка, и тоже выбросила документ.
Женщина проживает в Дружковке Донецкой области.
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