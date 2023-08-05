Вместе с руководителем отдела КМВА он за деньги переправлял военнообязанных через границу.

В Киеве задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки - ему инкриминировано Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемый вместе с начальником одного из управлений штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины организовали незаконную переправку через государственную границу трех граждан. За такую услугу они получили 30 тыс долларов США.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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Обращается внимание, что накануне начальнику управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации, сообщено о подозрении по факту незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 1,8 млн грн.

Чиновник КМВА за деньги помогал мужчинам бежать за границу - что известно

Как сообщал УНИАН, 3 августа в ОГПУ сообщили, что задержали начальника одного из управлений штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации. Он разоблачен в организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Тогда отмечалось, что чиновник вступил в сговор с пока неустановленными работниками центров комплектования и социальной поддержки на территории города Киева. Они имели полномочия изготавливать документы о снятии граждан с воинского учета.

Правоохранителями задокументировано было несколько случаев выдачи фиктивных документов. Организатор схемы задержан во время одного из таких инцидентов.

В ходе обысков по месту жительства чиновника, в районном территориальном центре комплектования, Киевской городской военной администрации изъято более 48 тыс. долларов США и 5 тыс. евро.

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