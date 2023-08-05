В ходе углубленной проверки транспортного средства, пограничники обнаружили специально оборудованный тайник.

Пограничники разоблачили четырех мужчин, которые прятались в специально изготовленном тайнике микроавтобуса, чтобы незаконно пересечь государственную границу Украины.

Как сообщает ГПСУ, на днях военнослужащие оперативного подразделения Черновицкого пограничного отряда совместно с представителями военной контрразведки СБУ, реализуя оперативную информацию, в 300 метрах от государственной границы остановили грузовой микроавтобус. Им управлял местный житель и утверждал, что никакого груза в его машине нет.

В ходе углубленной проверки транспортного средства, пограничники обнаружили специально оборудованный тайник. В тайнике действительно не было груза, однако скрывались четверо мужчин призывного возраста.

Во время дальнейших мероприятий правоохранители выяснили, что водитель пообещал им, что довезет до Молдовы в объезд пунктов пропуска за денежное вознаграждение в размере 4000 долларов США с каждого.

Задержанные доставлены в пограничное подразделение и составлены протоколы об административных правонарушениях. В отношении организатора незаконной переправки лиц через государственную границу в Нацполицию направлено уведомление по ст. 332 УК.

Попытки побега мужчин за границу - детали

Правоохранители задержали начальника одного из управлений штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации. Он разоблачен в организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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