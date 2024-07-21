Вероятная причина разрушения - нарушение техники безопасности при строительных работах.

В Одесском морском торговом порту во время строительных работ произошел обвал - один человек погиб, еще один мужчина доставлен в больницу. Как сообщает пресс-служба регионального главка ГСЧС, происшествие произошло вечером 20 июля.

"На территории Одесского морского торговом порта возникло разрушение складского здания. По прибытию на место вызова спасатели установили, что во время разрушения здания под завалами оказалось два человека", - рассказали в управлении.

Работниками ГСЧС, с помощью гидравлического инструмента и бензореза, был деблокирован пострадавший, 1990 года рождения. Спасателю оказали ему домедицинскую помощь и передали медикам. Второго мужчину, 1993 года рождения, спасатели изъяли уже мертвым.

"Вероятная причина разрушения - нарушение техники безопасности при строительных работах. Обстоятельства происшествия, пока устанавливаются", - отмечают в ГСЧС.

Говорится, что от ГСЧС привлекались 4 единицы техники, 20 спасателей и кинологическое отделение ГСЧС.

Обвал домов в Украине

Напомним, в 2023 году в Печерском районе Киева из-за обвала стены во время проведения ремонтных работ погибли люди. В частности, во время ремонта опорной стены для удержания грунта произошел обвал, в результате чего один человек погиб и еще несколько были травмированы. Полицейские выясняли обстоятельства происшествия на строительстве столицы. Было начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Уточнялось, что обвал произошел на ул. Лютеранская, 7/10. Заказчик работ - Печерская РГА. Ремонт проходил в соответствии с подрядом между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Печерской районной в городе Киеве государственной администрации и ООО "ЛКБУД". Проектно-сметную документацию разрабатывало ООО "Инжиниринговая компания "Аркон". Работы по капитальному ремонту выполняли 4 работника подрядной организации.

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