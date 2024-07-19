Ранее регион неоднократно страдал от таких ударов, от которых гибнут люди и много разрушений.

Вчера вечером над Одессой украинские военные сбили баллистическую ракету "Искандер", которой российская оккупационная армия атаковала регион - спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что произошло знаковое событие.

"Ракета ОТРК Искандер, которая вчера атаковала Одесскую область, была сбита. Знаковое событие", - написал Плетенчук в Фейсбук.

Он также отметил, что несколько предыдущих ракет били по портовой инфраструктуре Одесской области.

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В комментарии УНИАН Плетенчук знаковость этого сбития.

"Раньше иногда Одесская область страдала от таких ракет", - сказал военный.

По словам местных жителей, мощный взрыв был слышен в разных районах города вчера примерно в 21.00. Некоторые пользователи соцсетей писали, что видели как что-то "разлетелось" в воздухе.

Согласно открытым источникам, "Искандер" - российский оперативно-тактический ракетный комплекс. Осуществляет запуск ракет класса земля-земля различных типов: баллистические "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-Э", крылатые "Искандер-К". Является дальнейшим развитием ОТРК 9K714 "Ока". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" - не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной). Существует модификация для пуска крылатых ракет 9М729 с максимальной дальностью до 2500 км, что нарушает условия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Напомним, ранее специалисты неоднократно говорили, что уничтожение таких боеприпасов - очень сложная задача, а Одесской области нужны новейшие системы ПВО для сбивания баллистики. Российская армия неоднократно атаковала Украину, в частности, Одессу ракетами "Искандер". Говорилось, что боевая часть таких боеприпасов является кассетной.

Что предшествовало

Весной 2024 года оккупанты несколько раз атаковали Одессу такими ракетами. Одно из самых резонансных событий произошло 29 апреля, когда был нанесен удар по одному из элитных районов города - по побережью. В это время там было много отдыхающих, в том числе после рабочего дня. Впоследствии стало известно, что удар был нанесен баллистической ракетой с кассетной боевой частью. Кассетные боеприпасы разлетелись на 1,5 км. В результате погибли 5 гражданских лиц (двое из них скончались в больнице), более 30 получили ранения. Затем в больнице скончался еще один тяжело раненый человек.

В результате атаки значительно повреждено здание Дворца студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", известный как "Замок Гарри Поттера". Также повреждены 25 гражданских автомобилей, 20 частных жилых домов, инфраструктурные объекты.

Среди раненых была беременная женщина и бывший нардеп Сергей Кивалов, который является основателем и экс-ректором Одесской юридической академии, а также президентом Международного гуманитарного университета (МГУ). На территории дворца погиб проректор МГУ Борис Васильев.

О седьмой жертве стало известно 8 мая - в больнице скончался парень, 2001 года рождения, затем - о 4-летней девочке, которая не выжила после ранения в сердце.

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