В Одессе нашли обгоревшие человеческие останки: в полиции рассказали подробности
В Одессе полиция начала расследование по факту выявленных на улице обгоревших человеческих останков.
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Как сообщили в Малиновском отделе полиции Одессы, вчера скелетированные останки обгоревшего тела обнаружены по улице Ицхака Рабина (Малиновский район города).
В частности, фрагменты, как предполагается, мужского тела, были обнаружены местными жителями вблизи жилых домов, за гаражами.
«О страшной находке люди сообщили в полицию. Для изъятия останков пришлось разрезать один из гаражей», - сообщили в полиции.
Фрагменты тела (в частности, человеческая нога) были направлены на экспертизу. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего, обстоятельства и причины его смерти.
Как сообщал УНИАН, 25 мая в Малиновском районе Одессе на улице обнаружены обгоревшие останки человека.
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