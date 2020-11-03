75-летняя телеведущая известна рядом авторских аналитических программ.

В Одессе от COVID-19 умерла известная тележурналистка Людмила Чекова.

Как сообщили УНИАН на «7-м телеканале», где она последнее время работала, Чекова умерла сегодня, 3 ноября, в 11.25.

«Наша коллега, Людмила Ивановна Чекова ушла из жизни. Легенда одесской журналистики работала на телевидении больше 50 лет. На ее молодежных и общественно-политических проектах выросло не одно поколение одесситов… Причиной смерти стали осложнения после COVID-19. Для нас было честью работать вместе с ней», - заявили на телеканале.

Как уточнил представитель телеканала, 75-летняя Чекова проходила лечение в стационаре одной из больниц города, затем лечилась амбулаторно.

«Через некоторое время состояние ухудшилось, 4 дня назад ее госпитализировали, вчера перевели в реанимацию. К сожалению, спасти ее не удалось», - рассказали на «7-м телеканале».

По словам близких Чековой, у нее был ряд сопутствующих заболеваний.

Справка УНИАН. Людмила Чекова родилась 2 апреля 1945 года.

В тележурналистике - с 1972 года (начинала на студии Одесского государственного ТВ).

Заслуженный журналист Украины, лауреат красных дипломов Украинского и Центрального Гостелерадио, многих Всесоюзных фестивалей молодежных телевизионных программ, дважды лауреат рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона».

Автор и ведущая ряда аналитических программ, в частности, на региональном телеканале «Круг» (с начала 1990-х годов) вела «Кстати» с Людмилой Чековой. Последнее время работала на «7-м телеканале» (программа «Время с Людмилой Чековой»).

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Автор: Лариса Козовая