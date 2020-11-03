Прорыв произошел рядом с новостройкой / скриншот из видео
В Святошинском районе Киева во вторник, 3 октября, в результате прорыва тепломагистрали кипятком затопило улицу возле столичного Ипподрома.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Прорыв произошел рядом с новостройкой. Из-за низкой температуры воздуха улицу, где произошла авария, затянуло паром.
Напомним, недавно на улице Вацлава Гавела, 83 в Киеве в результате масштабной аварии водопровода водой затопило подъезд и квартиры жилого дома.
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