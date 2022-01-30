Неизвестные проникли в квартиру днем, когда хозяев не было.

В Одессе из квартиры адвоката украли драгоценности почти на 1,7 млн грн.

Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Отмечается, что преступление было совершено днем 29 января, когда хозяева отлучились из дома.

В правоохранительные органы обратился потерпевший, заявивший о краже, совершенной из его квартиры на Французском бульваре.

Читайте такжеВ Одесской области заметили гранаты на фонарных столбах (видео)Установлено, что неизвестные вынесли из квартиры, расположенной на 6-м этаже дома, брендовые ювелирные украшения почти на 1,7 млн грн.

В частности, серьги Chanel за 30 тыс. грн, часы Rolex за 27,5 тыс. долл., часы Ulysse Nardin за 425 тыс. грн, мужское кольцо Trinity Ceramique за 2,5 тыс. долл., ожерелье Chanel за 85 тыс. грн, чокер Chanel за 15 тыс. грн и тому подобное.

По факту кражи открыто уголовное производство (ч. 5. ст. 185 УК).

Ранее сообщалось, что в Харьковской области 20-летний парень под женскими именами выманивал деньги у мужчин, которые сидели на сайтах знакомств.

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