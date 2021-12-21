Мэр города обратился в полицию с просьбой выставить дополнительные дежурные группы.

В Кропивницком во время праздничной ярмарки украли из вертепа ягненка и корову. Рождественские декорации своровали прямо из-под здания городского совета.

Об этом во время аппаратного совещания сообщил городской голова Андрей Райкович, передает местное издание Точка доступа.

Читайте такжеВ Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны (фоторепортаж, видео)"В первый день ярмарки украли ягненка и корову. Оно же на шашлык не подходит! Прошу усилить контроль. Обращаюсь к руководству полиции, я прошу — выставьте дополнительные дежурные группы где нужно. Плохо, что отменили наказание - 15 суток. Было бы кому город убрать", - пожаловался мэр.

Райкович дал поручение местным правоохранителям усилить контроль в городе.

Напомним, в Одессе установили национальный рекорд по выпечке самого большого штоллена - традиционного немецкого рождественского кекса. Его вес - 92 кг.

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Автор: Екатерина Малюга