Автобус с пассажирами разворачивало прямо поперек дороги, люди очень боялись за свою жизнь.

На Буковине дороги покрыло льдом. Людям приходится ездить не по асфальту, а по ледяной тропе, на которой очень опасно. Так, жительница Черновицкой области рассказала, как пассажиры автобуса читали "Отче наш", потому что транспортное средство разворачивало поперек дороги.

Об этом журналистка Анна Вакарчук написала на своей странице в Facebook.

Жительница Буковины пожаловалась на непогоду, из-за которой дороги в Черновицкой области покрыло льдом. Она показала, как выглядит опасный путь, который пришлось преодолевать автобусу.

"В разные "переплеты" в своей жизни попадала, но чтобы автобус разворачивало поперек дороги, а пассажиры дружно читали "Отче наш" - такое впервые... Слава Богу и нашему водителю, все обошлось. Но еще не вечер, а на наше направление на сегодня выделили только одну машину с песком", - рассказала женщина.

Впоследствии она разместила видео, на котором все "ужасы" дороги можно увидеть наглядно. Водителям приходится ехать по сплошным льдинам, которые иногда прерываются огромными ямами.

Читайте такжеДТП с 13 жертвами под Черниговом: водителя фуры арестовали, он не признает винуВ комментариях пользователи отметили, что от увиденного им становится грустно. Пассажиры автобуса едва не поседели от страха и читали молитвы, к счастью ДТП удалось избежать.

Как уже сообщал УНИАН, украинцев предупреждают об опасности на дорогах ведь синоптики прогнозируют туман и гололедицу.

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Автор: Полина Кузенко