Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

До конца суток 9 декабря в большинстве областей Украины сохранится туман, на дорогах гололед.

Об этом сообщает Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеОстаться в живых: как не упасть в гололед и что делать, если все-таки падаете"До конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря в большинстве областей сохранится туман, видимость 200-500 м; в большинстве западных, северных и Винницкой областях гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", — отмечают в сообщении.

В ГСЧС сообщают, что в Киеве и области погодные условия также не изменятся - жителей столицы также предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.

Водителей на дорогах всей страны призывают соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Напомним, вчера в Киеве из-за гололеда произошло более 100 дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, в столице, из-за ухудшения погодных условий, пассажирский наземный электротранспорт курсировал без соблюдения расписания движения. В городе работает техника для обработки дорог и мостов противогололедными средствами.

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Автор: Екатерина Малюга