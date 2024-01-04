В больницах остаются 16 пострадавших в результате обстрела 2 января.

Количество жертв ракетной атаки по Харькову 2 января возросла до двух – в больнице скончалась раненая 84-летняя женщина. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В больнице умерла одна из раненых в результате обстрела Харькова — 84-летняя женщина", - заявил он.

Синегубов отметил, что в медучреждениях остаются 16 пострадавших в результате обстрела 2 января. В частности, на стационарном лечении находятся 11 женщин и 5 мужчин, среди них – 9-летний мальчик.

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"По данным врачей, состояние ребенка - средней тяжести, стабильное. Мальчик получил минно-взрывную травму и ушибленную рану мягких тканей", - рассказал чиновник.

Он добавил, что в тяжелом состоянии находится 56-летний мужчина. Он был прооперирован. Пострадавший получил множественные поражения обломками. Другие пациенты находятся в состоянии средней тяжести в отделениях хирургии, сердечно-сосудистом, офтальмологическом отделениях.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что в результате ракетного обстрела погибли две женщины, еще 62 человека травмированы.

Ракетный обстрел Харькова 2 января – что известно

Россия беспощадно атакует Харьков, преимущественно ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ.

В частности, утром 2 января, враг атаковал центр города. В результате повреждены более 50 многоэтажек, гражданская инфраструктура, автомобили. Сообщалось о гибели 91-летней женщины и десятках раненых.

Вечером того же дня оккупанты снова ударили по городу, разрушив школу.

3 января Харьков в очередной раз был под вражеским ударом. Повреждена гражданская нежилая инфраструктура в центре.

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