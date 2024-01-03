В городе прогремели взрывы.

Вечером в среду, 3 января 2024 года, российские оккупационные войска снова атаковали Харьков. Предварительно, били с территории Белгородской области РФ.

Об атаке на город около 22:35 предупредил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов: "Взрыв в Харькове. Оккупанты наносят удары. Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги", – написал он.

Информацию об обстреле подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.

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В то же время начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал Сергей Мельник сообщил, что враг в очередной раз наносил удары из района Белгорода, предварительно – из ЗРК С-300. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Обновлено 23:07: Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли два удара по Харькову. Предварительно – ракетами С-300.

По словам главы Харьковской ОВА, на данный момент информации о пострадавших нет. В то же время есть данные о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города.

Обстрелы Харькова

Вечером 2 января российские захватчики ударили по Харькову ракетами С-300. Мэр города Игорь Терехов сообщал о "прилете" рядом с жилым домом. Также было зафиксировано повреждение образовательного учреждения.

Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили ракетой по школе в Основянском районе города. В результате атаки произошел обвал. Кроме того, на месте взрыва образовалась воронка диаметром около 10 метров.

Примечательно, что воронка была наполнена водой. Спасатели, работавшие на месте удара, предположили, что ракета могла повредить водопровод.

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