На месте работают спасатели.

В результате последнего российского удара в Основянском районе Харькова разрушена школа, сообщает Общественное.

Ракета оккупантов попала в двухэтажное образовательное учреждение, в результате чего произошел обвал. Также на месте взрыва образовалась воронка, наполненная водой, ее диаметр - около 10 метров. Кроме того, в нескольких частных домах неподалеку выбило окна.

На месте российского удара работали спасатели. Они сказали журналистам, что российская ракета могла повредить подземный водопровод.

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Удар по Харькову 2 января: что известно

Как сообщал УНИАН, прошлым вечером в Харькове раздались громкие взрывы. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщал, что город обстреляли из района российского Белгорода. По предварительным данным, захватчики били по городу из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что они зафиксировали "прилет" рядом с одним из жилых домов, людям выбило окна. Впоследствии глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждении образовательного учреждения. На тот момент о пострадавших не сообщали.

Сергей Мельник призвал харьковчан быть особенно внимательными к сигналам о воздушной опасности этой ночью, поскольку оккупанты не имеют жалости к гражданским.

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