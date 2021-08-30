К аферам с государственными средствами причастны, в частности, должностные лица Пенсионного фонда.

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила чиновников, которые присвоили 5 млн грн, предназначенных для выплат пенсий жителям ОРДЛО.

Как сообщает пресс-центр СБУ, следствие установило, что к сделкам с государственными средствами причастны чиновники Пенсионного фонда и банка.

"Злоумышленники, пользуясь служебным положением, вносили недостоверные сведения в базу данных. В частности, они меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карты и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла", - говорится в сообщении.

Читайте также"Никому не нужна": в Черкасской области из реки вытащили бабушку, которая хотела утопиться (фото)По информации СБУ, такая схема действовала на протяжении нескольких лет. По предварительным выводам специалистов, злоумышленникам удалось присвоить примерно 5 млн грн.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли незаконно оформленные банковские карты и черновую документацию, которая подтверждает многомиллионные аферы с социальными выплатами.

Двум участникам аферы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Светлана Макринская