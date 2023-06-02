Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Всем четырем блогерам, которые "засветили" работу украинской противовоздушной обороны, Соломенский районный суд города Киева избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии агентству УНИАН. "На такой мере пресечения настаивала прокуратура. То есть суд в полном объеме удовлетворил наше ходатайство", - отметила она.

В прокуратуре отказались назвать фамилии блогеров. Как известно УНИАН, среди подозреваемых есть скандальная блогер, певица и бывшая жена наркобарона Инна Воронова.

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Наказание за "засвечивание" работы ПВО Украины - важная информация

31 мая стало известно, что сообщено о подозрении четырем блогерам, которые "засветили" работу ПВО во время российского удара по Киеву 16 мая.

Отмечалось, что одна из них - 32-летняя киевлянка - выложила запрещенный контент в своих соцсетях и направила его администратору одного из популярных Telegram-каналов. Уже через несколько часов ее видеозапись была распространена на пророссийских площадках.

Другая - 36-летняя киевлянка - опубликовала видео с работой ПВО и результаты поражения вражеских целей в собственном Instagram-аккаунте. Третья фигурантка также поделилась своей видеосъемкой в соцсетях.

Четвертая подозреваемая - уроженка Сумской области, проживающая в Киеве. Сначала она отсняла результаты сбития вражеских ракет, а потом разослала файлы своим знакомым в различные мессенджеры. Во избежание уголовной ответственности злоумышленница пыталась удалить запрещенные сообщения.

Всем четырем следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификация на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения). Блогеркам грозит до 8 лет тюрьмы.

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