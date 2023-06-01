Блогерши "слили" в сеть работу украинской ПВО / офис Генпрокурора

СБУ собрала доказательную базу и получила выводы экспертиз, которые подтвердили незаконную деятельность четырех жительниц столицы, которые распространяли информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.

Как говорится в сообщении Службы, одна из них – 32-летняя киевлянка выложила запрещенный контент в своих соцсетях и направила его администратору одного из популярных Телеграм-каналов, а уже через несколько часов ее видеозапись была распространена на пророссийских площадках.

Другая-36-летняя киевлянка опубликовала видео с работой ПВО и результаты поражения вражеских целей в своем Инстаграм-аккаунте.

Видео дня

Третья фигурантка также поделилась своей видеосъемкой в соцсетях.

Четвертая подозреваемая - уроженка Сумской области, проживающая в Киеве, сначала отсняла результаты сбития вражеских ракет, а затем разослала файлы знакомым в различные мессенджеры.

"Во избежание уголовной ответственности злоумышленница пыталась удалить запрещенные сообщения", - отметили в СБУ.

Всем четырем сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса ("распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения").

Блогершам грозит до 8 лет тюрьмы.

"Служба безопасности в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео - и фотоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов", - напомнили в СБУ.

Фото Подозрение блогершам 31 мая 2023
Фото Подозрение блогершам 31 мая 2023
Фото Подозрение блогершам 31 мая 2023
Фото Подозрение блогершам 31 мая 2023
Фото Подозрение блогершам 31 мая 2023
Фото Подозрение блогершам 31 мая 2023
Фото Подозрение блогершам 31 мая 2023

Удар по Киеву 16 мая

Ночью на 16 мая россияне устроили массированную воздушную атаку по Украине. На столицу летели ракеты "Кинжал". Их было запущено шесть и все их сбила ПВО. Кроме того, украинские защитники ликвидировали еще 9 "Калибров", 3 - баллистические ракеты, 6 - "Шахедов" и 3 беспилотника других моделей. 

А 17 мая стало известно, что правоохранительные органы разоблачили шестерых блогеров и заблокировали онлайн-камеры, которые "засветили" работу противовоздушной обороны Украины после ночной российской ракетной атаки 16 мая

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