За такую "работу" блогершам грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ собрала доказательную базу и получила выводы экспертиз, которые подтвердили незаконную деятельность четырех жительниц столицы, которые распространяли информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.

Как говорится в сообщении Службы, одна из них – 32-летняя киевлянка выложила запрещенный контент в своих соцсетях и направила его администратору одного из популярных Телеграм-каналов, а уже через несколько часов ее видеозапись была распространена на пророссийских площадках.

Другая-36-летняя киевлянка опубликовала видео с работой ПВО и результаты поражения вражеских целей в своем Инстаграм-аккаунте.

Видео дня

Третья фигурантка также поделилась своей видеосъемкой в соцсетях.

Четвертая подозреваемая - уроженка Сумской области, проживающая в Киеве, сначала отсняла результаты сбития вражеских ракет, а затем разослала файлы знакомым в различные мессенджеры.

"Во избежание уголовной ответственности злоумышленница пыталась удалить запрещенные сообщения", - отметили в СБУ.

Всем четырем сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса ("распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения").

Блогершам грозит до 8 лет тюрьмы.

"Служба безопасности в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео - и фотоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов", - напомнили в СБУ.

Удар по Киеву 16 мая

Ночью на 16 мая россияне устроили массированную воздушную атаку по Украине. На столицу летели ракеты "Кинжал". Их было запущено шесть и все их сбила ПВО. Кроме того, украинские защитники ликвидировали еще 9 "Калибров", 3 - баллистические ракеты, 6 - "Шахедов" и 3 беспилотника других моделей.

А 17 мая стало известно, что правоохранительные органы разоблачили шестерых блогеров и заблокировали онлайн-камеры, которые "засветили" работу противовоздушной обороны Украины после ночной российской ракетной атаки 16 мая.

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