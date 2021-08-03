Климкин не исключает, что это связано с предстоящей годовщиной независимости Украины.

К смерти белорусского активиста Виталия Шишова может быть причастен Кремль, предполагает экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

"Считайте это политической интуицией или предчувствием, но это может быть частью чего-то большего, чем просто убийства одного из лидеров оппозиции", - сказал экс-министр.

Он не исключил намерений дестабилизации ситуации в Украине в связи с предстоящим празднованием Дня Независимости.

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"Это за несколько недель до 30-летия. Вы думаете, Путин будет рад позволить нам праздновать так, как мы хотим?", - задается вопросом Климкин.

Смерть Шишова экс-министр назвал трагедией для каждого и одновременно тестом доверия.

"Доверяем ли мы сами себе, государству, спецслужбам. Они же должны смотреть за лидерами оппозиции соседних государств. Во всех странах так, согласитесь, а наша власть молчит. Набрала воды в рот, или чего-то другого", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным сегодня утром на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне сожительница Шишова сообщила, что мужчина ушел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция, – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

Автор: Юрий Годован