На акцию пришли несколько сотен человек, многие из них принесли бело-красные-белые флаги Беларуси и держали в руках - фото погибшего белорусского активиста

Под посольством Беларуси прошла акция памяти Виталия Шишова.

Как передает корреспондент УНИАН, в Киеве на улице Коцюбинского возле посольства Беларуси состоялась акция памяти Виталия Шишова, которого сегодня утром нашли повешенным в лесопарковой зоне в Святошинском районе Киева.

На акцию пришло несколько сотен человек. Многие из них очевидно являются гражданами Беларуси, поскольку выступали на акции на белорусском языке.

Люди, которые пришли на акцию, убеждены, что о самоубийстве Шишова ни в коем случае не может быть и речи, они уверены, что его убили спецслужбы Беларуси по приказу Александра Лукашенко, который называет себя президентом этой страны.

Также они призвали украинские власти разорвать дипломатические отношения с самозваными властями Беларуси, расследовать преступление против Шишова и наказать его убийц.

Участники акции выкрикивали лозунги на белорусском языке "Герои не умирают, пока о них помнят!", "Живе Беларусь!".

Кроме того, следует отметить, что люди, которые лично были знакомы с Шишовым, заявили, что он был целеустремленным, жизнерадостным человеком и не имел никаких оснований для самоубийства.

В конце акции ее участники зажгли файеры, а также возложили цветы к месту памяти Шишова напротив здания посольства Беларуси.

Как сообщал УНИАН, председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным сегодня утром на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне сожительница Шишова сообщила, что мужчина ушел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция, – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

Автор: Дмитрий Хилюк