В Одессе правоохранители в конце прошлой недели блокировали сеть call-центров, которые обслуживали российский бизнес.
Читайте такжеВ "ДНР" "восстановили историческую справедливость", переименовав футбольную команду в ШахтерКак сообщили журналистам в управлении СБ Украины в Одесской области, спецслужба блокировала в городе работу сети нелегальных call-центров, которые обслуживали российской бизнес, который финансировал террористические организации «Л/ДНР».
Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и IT-специалисты.
«Пять call-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО», - сказано в сообщении.
Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.
Следователи Управления СБУ в Одесской области начали уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Всех организаторов схемы установили, с ними происходят процессуальные действия. Проверяется возможная причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.
Разоблачение схемы проводилось под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.
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