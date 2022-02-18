Детей изъяли из семьи и доставили в больницу.

Двое маленьких мальчиков в Харькове жили в кошмарных условиях. Детей доставили в детскую больницу для обследования.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"16 февраля инспекторы ювенальной превенции Харьковского РУП №1 совместно с представителем службы по делам детей и специалистом по социальной работе совершили выезд по месту жительства семьи в Основянском районе города Харькова. В доме они обнаружили антисанитарные условия, мальчики 2 и 4 лет были голодными и неухоженными", - говорится в сообщении.

Правоохранители доставили мальчиков в детскую больницу для обследования и оказания медицинской помощи.

По данному факту инспекторы ювенальной превенции составили административный протокол по статье 184 "Невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как ранее сообщал УНИАН, житель Коростенщины избил восьмилетнюю дочь расческой, потому что у него не получалось сделать ей прическу. Ему объявили подозрение в нанесении телесных повреждений ребенку. Ему грозит штраф, общественные или исправительные работы.

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