Авторы создали из 27 видеороликов коллекцию NFT-артов, которые и выставят на продажу.

Цепь, которую влюбленные Александр и Виктория из Харькова носили четыре месяца, продают. Лот оценили в 3 миллиона долларов.

Об этом рассказал Александр в своей странице в Instagram.

"Сегодня та самая цепь, которой влюбленные сковали друг друга, превратилась в коллекцию NFT-артов", - говорится в сообщении.

Коллекция состоит из 27 видеороликов - 26 звеньев цепи, которая связывала руки влюбленных, и одна пломба, с помощью которой отслеживалась чистота эксперимента Книги рекордов Украины. Продавать лоты будут в режиме живых торгов, которые продлятся две недели - с 17 февраля по 3 марта. Каждый покупатель NFT получит физические звенья, которые изображены на видео, а также ему расскажут о символике и значении каждого из них.

Стоимость каждой позиции стартует от 123 тысяч долларов. При этом отмечается, что деньги потратят на строительство и содержание детского дома в Киеве.

"Его вместительность - 300 человек. Это будет уникальный проект, где для детей будут созданы все условия и поддержка в развитии направлений, отвечающих современным тенденциям: блогингу, digital-профессиям, IT и бизнесу в метавселенной", - подытожил Александр.

Пара из Харькова сковала себя цепью - что известно

В День святого Валентина в 2021 году пара влюбленных Александр и Виктория из Харькова сковали себя цепью, чтобы проверить свои чувства.

Закрепление цепи фиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара ее не снимала.

Позже стало известно, что у пары возникли проблемы - у них опухли руки. Несмотря на все трудности почти в конце эксперимента к паре присоединилась еще одна девушка.

Спустя три месяца, когда было запланировано снятие цепи, пара отказалась избавляться от оков. С цепью на руках Александр и Виктория проходили четыре месяца.

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