Сейчас вопиющая ситуация устранена, работники детского учреждения отчитались об исправлении всех недостатков.

В одном из детских лагерей Кирилловки работники Госпродпотребслужбы в Запорожской области выявили ряд нарушений. Так, детей там хотели накормить булками с муравьями и гнилым салатом.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

Муравьи, грязь, несвежие овощи и ряд других нарушений работники учреждения обнаружили в детском учреждении Кирилловки (на Федотовой косе). Чем там кормили детей до проверки - представить трудно.

"В мучном цехе на технологическом оборудовании, столах, стенах, подоконнике были муравьи. В складском помещении для сырья под грязной тканью, навалом охлаждались свежевыпеченные булки из указанного цеха. Для приготовления блюд кладовщиком заведения были выданы огурцы с признаками поражения гнилью", - рассказали в пресс-службе.

Читайте такжеВ Карпатах заблудился 15-летний турист из Киева: его искали более четырех часовБеспорядок на кухне распространился также и на беспорядок в документации. Работники лагеря не упорядочивали информацию об обороте сырья и пищевых продуктов.

Благодаря специалистам Госпродпотребслужбы, работники детского учреждения сдобу с муравьями и гнилые овощи сняли с выдачи и утилизировали. Мучной цех заведения закрыли для проведения дезинсекции с последующей генеральной уборкой.

Эти мероприятия проводились в течение суток, что на следующий день подтвердила лаборатория. На четырех ответственных лиц составлены протоколы об административных нарушениях. В настоящее время все выявленные недостатки устранены, что подтвердила лаборатория.

Детское учреждение продолжило свою работу после устранения недостатков, однако работники Госпродпотребслужбы отмечают, что проверки на этом не заканчиваются.

Только в июле специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления, осуществили 34 мониторинговых визитов с лабораторными исследованиями в 18 работающих учреждений.

Во время проверок специалисты фиксировали, что в заведениях отсутствует контроль за уборкой помещений, несвоевременно проводится удаление мусора, на хранении были обнаружены продукты, срок реализации которых истекал в ближайшие дни. Руководители учреждений по требованиям Госпродпотребслужбы нарушения немедленно устранили.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в результате отравление в детском лагере в Ивано-Франковской области в больницу попали семеро несовершеннолетних. Предварительным диагнозом врачи называли острый гастроэнтерит.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко