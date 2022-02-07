До того, как расстрелять военных, злоумышленник читал книгу, утверждает один из пострадавших.

Военнослужащие, тяжелее всего раненые в результате стрельбы в Днепре, которую устроил нацгвардеец Артемий Рябчук, – контрактница Жанна Шарова и старший солдат Игорь Семенченко, утверждают, что не имели со стрелком никаких конфликтов.

Шарова сказала, что вообще не знала Рябчука и только запомнила его лицо, говорится в сюжете ТСН.

"...я даже его имени и фамилии не знала. Я очень редко заступала в этот караул, где срочная служба. Я не знаю, почему он так поступил", – поделилась военная.

По словам Семенченко, Рябчук, незадолго то того, как устроил бойню, читал книгу и был спокойным.Читайте такжеАдвокат "днепровского стрелка" требует признать его потерпевшим: "у него есть сожаление"

Семенченко и Шарова после стрельбы в Днепре попали в реанимацию областной больницы им. Мечникова и до сих пор там остаются. Журналисты узнали, что раненым еще придется перенести операции и долго лечиться.

Напомним, в Днепре 27 января рано утром на территории Южного машиностроительного завода Артемий Рябчук, который был привлечен к охране объекта, расстрелял сослуживцев.

Жертвами бойни в областном центре стали пять человек, в частности, работница Южмаша, а еще пять – получили ранения. В том числе, была ранена 22-летняя Жанна Шарова, в нее попали три пули.

Рябчук скрылся с места преступления, а потом сам сдался. На заседании суда, которое состоялось 28 января, нацгвардеец признал вину и извинился. Позже злоумышленник отказался от своих показаний.

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