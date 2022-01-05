Мальчиков нашли в 10 км от дома. Они говорят, что их обижает отчим.

В Подольском районе Одесской области обнаружены двое малолетних жителей Винницкой области, которые босиком сбежали из дома к бабушке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

О мальчиках в полицию сообщили люди, которые ехали на автомобиле по трассе и обратили на них внимание. Дети шли по обочине босиком, на них были только легкие куртки. Правоохранители разыскали детей, которые, увидев полицейскую машину, пытались спрятаться в придорожных кустах. Когда их спросили, чего они так боятся, мальчики ответили - возвращения домой, в Винницкую область.

Как выяснилось, это – родные братья 6-ти и 12-ти лет. Они убежали из дома и направлялись к бабушке, которая проживает в городе Балта Одесской области. Дети, обнаруженные в 10 км от их дома, утверждают, что причина побега – издевательства отчима.

Читайте такжеРеанимировали полчаса: появились детали гибели мужчины во время катания на санках в Днепре"Правоохранители согрели и успокоили детей. Братья рассказали, что живут с младшей сестренкой, мамой и отчимом, который их якобы оскорбляет, что и стало причиной того, что они отправились искать убежища у бабушки", - рассказали в полиции.

Правоохранители разыскали пожилую женщину. Оказалось, внуки – Ваня и Саша - у нее часто бывают, поэтому в ее жилище нашлись все необходимые вещи, чтобы их переодеть.

О случившемся извещены винницкие полицейские. На момент обнаружения беглецов, сообщений от родителей об исчезновении мальчиков им не поступало. Сейчас полицейские ищут мать мальчиков, чтобы выяснить, что произошло в их семье.

"Пока Ваня и Саша будут оставаться с бабушкой", - отметили в одесской полиции.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в дачном доме нашли мертвыми 41-летнего мужчину, троих маленьких детей и 71-летнюю женщину.

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