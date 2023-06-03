Старший мальчик получил осколочные поражения конечностей, младший - ранения живота.

В селе Загоряновка Херсонской области двое детей пострадали от взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел, когда мальчики играли на детской площадке, их доставили к врачу в тяжелом состоянии.

У 13-летнего ребенка осколочные поражения конечностей, у 10-летнего мальчика - ранения живота. Старшего мальчика оперируют.

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"В очередной раз призываю родителей быть бдительными. Смотрите, где играют ваши дети. Не прикасайтесь к неизвестным предметам", - призвал Прокудин.

Ситуация на Херсонщине: последние новости

За прошедшие сутки российские захватчики в очередной раз обстреляли жилые кварталы и объекты социальной и критической инфраструктуры Херсонской области. В результате этих атак пострадали 16 человек.

Недавно в области эксгумировали тело мужчины, которого оккупанты убили в пыточной в 2020 году.

По данным Центра национального сопротивления, захватчики выключили на оккупированных территориях области мобильную связь.

В Херсонском областном совете сообщили, что уже готовятся к освобождению оккупированного Левобережья и запасают гуманитарную помощь.

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