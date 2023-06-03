В селе Загоряновка Херсонской области двое детей пострадали от взрыва неизвестного предмета.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел, когда мальчики играли на детской площадке, их доставили к врачу в тяжелом состоянии.
У 13-летнего ребенка осколочные поражения конечностей, у 10-летнего мальчика - ранения живота. Старшего мальчика оперируют.
"В очередной раз призываю родителей быть бдительными. Смотрите, где играют ваши дети. Не прикасайтесь к неизвестным предметам", - призвал Прокудин.
Ситуация на Херсонщине: последние новости
За прошедшие сутки российские захватчики в очередной раз обстреляли жилые кварталы и объекты социальной и критической инфраструктуры Херсонской области. В результате этих атак пострадали 16 человек.
Недавно в области эксгумировали тело мужчины, которого оккупанты убили в пыточной в 2020 году.
По данным Центра национального сопротивления, захватчики выключили на оккупированных территориях области мобильную связь.
В Херсонском областном совете сообщили, что уже готовятся к освобождению оккупированного Левобережья и запасают гуманитарную помощь.