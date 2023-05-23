С начала полномасштабной войны РФ против Украины, объем работы по разминированию и предупреждению рисков вырос в геометрической прогрессии.

В Украине необходимо обследовать более 170 тыс кв км территорий на предмет заминирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал старший офицер отдела поддержки Администрации Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины, подполковник Михаил Конопельнюк.

"Из-за российской агрессии территория Украины подверглась наибольшему загрязнению взрывоопасными предметами среди стран мира. Сейчас обследования требует площадь более 174 тыс км. кв., из которых 14 тыс - это морские акватории. Это около трети нашего государства", - сказал Конопельнюк.

Видео дня

Он отметил, что восстановление деоккупированных территорий, восстановление жилья, транспортной и критической инфраструктуры возможны только при условии проведения гуманитарного разминирования. Саперы ежедневно обезвреживают десятки и сотни взрывоопасных предметов.

"В первую очередь разминируются объекты критической инфраструктуры - это железнодорожные пути, мосты, автодороги, линии электропередачи и прочее. Второе - это земли сельскохозяйственного назначения. Третье - промышленные и аграрные предприятия, домохозяйства и другие объекты", - добавил подполковник.

Как отметил Конопельнюк, с начала полномасштабной войны РФ против Украины, объем работы по разминированию и предупреждению рисков вырос в геометрической прогрессии.

Он отметил, что сейчас более 30 групп Государственной специальной службы транспорта задействованы с целью разминирования деоккупированных территорий в Харьковской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Киевской областях. Среди них есть три группы подводного разминирования.

"Сейчас нашими специалистами по разминированию обнаружено и обезврежено более 35 тысяч взрывоопасных предметов, обследовано более 7 тыс гектаров местности и 16 гектаров акваторий. Проведено обследование более 2 тысяч железнодорожных дорог и 500 км автомобильных дорог", - рассказал он.

В то же время, по решению министра обороны, увеличивается численность специалистов до почти 3 тысяч саперов.

Кроме того, подполковник отметил, что в Украине все больше женщин хочет овладеть профессией сапера. Сейчас уже 6 женщин проходят службу саперов и еще одна женщина проходит курс обучения.

Заминированность Украины - детали

Российские оккупанты ранее минировали береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС. Теперь они взялись за другие участки возле Энергодара.

Российские захватчики осознают, что Вооруженные Силы Украины освободят оккупированный Крым. Перед тем как покидать украинскую территорию, враг обязательно нашпигует ее минами, как делал до этого на Харьковщине и Херсонщине.