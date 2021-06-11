По некоторым данным, пограничник находится в РФ.

Пропавший десять дней назад в Одессе начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков до сих пор не найден. Перед своим исчезновением он одолжил около 15 тысяч долларов под разными предлогами.

Об этом сообщает Обозреватель.

"Алексей просил занять деньги у своих сослуживцев-пограничников. Всем называл разные причины, но ничего экстраординарного. Давали, потому что у всех бывают ситуации, когда нужно перехватить. А уже после того, как Алексей пропал, примерно подсчитали общую сумму и получилось около 15 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

В то же время сослуживцы пропавшего пограничника не верят, что Чертков просто сбежал с деньгами. Они предполагают, что деньги могли ему понадобиться, чтобы вернуть какие-то долги, или с ним произошла беда. При этом все надеются, что он все еще жив.

Кроме того, у Черткова действительно в Крыму живут родители и другие родственники, но он уже много лет служит в Одессе, куда переехал еще до аннексии полуострова.

В свою очередь Telegram-канал "Чеснок" сообщает, что Чертков находится в Российской Федерации.

"Он пересек границу с РФ в Харьковской области. Украинские спецслужбы вели наблюдение за Чертковым последние несколько месяцев. Он передавал противнику данные и дислокациях морской охраны в Черном море и на юге Одесской области", - говорится в сообщении.

Пропажа начальника штаба морохраны в Одессе

В Одессе 1 июня пропал начальник штаба пограничной службы Одесского отряда морской охраны Алексей Чертков. Он исчез рано утром по дороге на работу.

2 июня в региональном управлении Морской охраны Государственной пограничной службы Украины сообщили, что Черткова объявили в розыск и открыто уголовное производство.

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Автор: Анастасия Горбачева