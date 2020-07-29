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На Полтавщине нашли обстрелянный Mercedes с мертвым водителем

18:01, 29 июля 2020
Происшествия
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа / фото полиция Полтавской области

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

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Сегодня, 29 июля, около 16 часов, на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, обнаружен автомобиль «Mercedes-Benz C-Class». В салоне авто обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, погибший - житель Донецкой области, 1985 года рождения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.

фото полиция Полтавской области
фото Novyna

Как сообщал УНИАН, в Одесской области полиция установила личности злоумышленников, которые обстреляли автомобиль с активистами, среди которых был известный общественный работник Демьян Ганул.

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