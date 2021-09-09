Пропавший был в Афганистане, сообщил его сын. Мужчину ищут правоохранители, узнали журналисты.

Под Киевом в субботу, 4 сентября, пропал 68-летний Иван Любишкин, который работал охранником. Мужчине стало плохо на работе – он упал с кресла, потерял сознание и бился в конвульсиях. После инцидента мужчина решил поехать домой, но туда так и не попал.

Связь с мужчиной оборвалась 4 сентября около 19 часов, рассказал ТСН.uа его сын Денис.

Родные сообщили правоохранителям об исчезновении мужчины, но и сами начали его искать.

По его словам, благодаря включенной в телефоне геолокации стало известно, что мужчина был в селе Гора.

"...Поехали туда с его фото, очевидцы подтвердили, что видели отца. Потом мне сообщили, что 8 сентября... его якобы видели в лесопосадке в селе Чубинское. Туда сразу поехала моя сестра. Мы думаем, что отец частично потерял память", – сказал сын.

Он также поделился, что отец был в Афганистане, и его дважды контузило. У мужчины время от времени болела голова, он проходил обследование и лежал в больнице.

Полиция взялась за поиски пропавшего.

Напомним, в конце августа в Черновицкой области исчез 60-летний грибник. Мужчину долго искали сотрудники ГСЧС, были обследованы десятки гектаров Чемернарского лесничества. Мужчину нашли мертвым в начале сентября.

Автор: Екатерина Присяжнюк