К поиску пропавшего привлекли более 280 человек, сообщили в ГСЧС.

В Черновицкой области (Буковина) спасатели уже шесть дней ищут пропавшего в лесу 60-летнего грибника.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Поиски пропавшего 60-летнего мужчины, который ушел по грибы в лес вблизи хутора Фальков в Вижницком районе, продолжаются уже шестой день", – сказано в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что вчера поисковики обследовали еще 75 га территории Чемернарского лесничества. Всего с 25 по 29 августа поисковые группы, в состав которых вошли спасатели, полицейские, пограничники и лесники, обошли уже 1 070 га лесного массива.

К поискам грибника были привлечены 286 человек и служебная собака.

"По состоянию на 08:00 30 августа пропавший человек не найден, поэтому сегодня поисковые работы продолжаются", – констатировали в Службе.

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Автор: Таня Поляковская