Мальчика госпитализировали с травмами.

В Павлограде Днепропетровской области три школьницы избили второклассника. С полученными травмами мальчика госпитализировали в больницу.

Читайте такжеПод Запорожьем десятиклассник жестоко избил ногами сверстника (видео)Об инциденте в Facebook рассказала мама пострадавшего Татьяна Стеценко.

По словам женщины, между школьниками завязался конфликт в туалете. Девочки ногами по очереди ударили ее сына в пах. После этого мальчик почувствовал боль, но постеснялся назвать учительнице место, где болит, поэтому указал на боли в животе.

«К медсестре сына не водили, забирал из школы папа. Учитель ничего ему не рассказал. Вечером, когда пошли купаться и готовиться ко сну, я увидела, что у нас проблема. Вызвали скорую помощь. Фельдшер, осмотрев ребенка, сказал быстро ехать в травмпункт, указав предварительный диагноз – разрыв печеристого тела», – отметила мама мальчика.

Сейчас школьник находится в областной детской больнице в Днепре. Там подтвердили диагноз.

По словам мамы мальчика, в школе по поводу инцидента провели совещание с участием учителей, детей и родителей. В ходе него всю ответственность якобы переложили на одну из девочек из неполной и неблагополучной семьи, Мало того, как отметила женщина, администрация школы предположила, что ребенка дома избили родители.

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Автор: Катерина Шварц